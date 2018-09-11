Джакомо Бонавентура: "Я не увидел большой разницы между Италией и Португалией"

Полузащитник "Милана" и сборной Италии Джакомо Бонавентура после поражения от Португалии (0:1) в матче Лиги наций заявил, что не заметил огромной разницы между командами. По его словам, итальянцы показали неплохую игру.

- Это поражение очень обидное, так как мы старались выложиться и вызвать у Португалии проблемы, но не смогли добиться результата, - приводит Football Italia слова Бонавентуры. - Нам нужно работать, чтобы получить результат. Я думаю, что у нашей команды есть качество, чтобы преуспеть. С Криштиану Роналду, Португалия, безусловно, сильнее. Я считаю, что выступление Италии не было плохим. Мы можем бороться с Португалией. Я не увидел большой разницы между командами.