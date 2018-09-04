Дмитрий Стоцкий: "В сборной Турции есть чуть-чуть звезды"

Защитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий не захотел обсуждать клубные дела, предложив сосредоточиться том, что связано со сборной России. Также футболист рассказал, что знает о ближайшем сопернике – Турции.

Усатая сборная. Как команда Черчесова провела первую тренировку после ЧМ-2018

– Довольны тем, как "Краснодар" начал сезон?

– Могли сыграть лучше, могли – хуже. Но сезон длинный, будем работать дальше. А вообще давайте говорить не о клубе, а о сборной.

– Что знаете о сборной Турции?

– Что там есть хорошие исполнители. Даже где-то чуть-чуть звезды. Люди играют в Европе, кто-то – в местном чемпионате, который тоже достаточно хороший. В Турции всегда тяжело, поскольку там горячая поддержка. Но нам все расскажет и покажет главный тренер.

– После вчерашних поздравлений Черчесова куда дели усы?

– Не знаю, куда их дел Артем (Дзюба. - Прим. "СЭ")! Нужно спросить у него. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Встреча против Турции пройдет в рамках Лиги наций 7 сентября на поле соперника в Трабзоне. После этого команда Станислава Черчесова встретится с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону).