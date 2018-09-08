Дмитрий Черышев: "Игроки сборной действовали раскрепощено в матче с Турцией"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев прокомментировал победу сборной России над Турцией (2:1) в стартовом матче Лиги наций.

- Я бы выделил всю команду - как она играла, отдавалась игре. Самое главное, у нее появляется взаимопонимание, ребята выглядят более раскрепощенными, и благодаря этому, а также уверенности после чемпионата мира у них и появляются голевые моменты, - цитирует ТАСС Черышева. - В команде ощущается сплоченность, внутренняя уверенность, в том числе и за партнера - это тоже о многом говорит. Поэтому они и становятся лидерами на поле, что очень важно.

У каждого игрока есть определенная позиция, на которой он должен находиться. Когда шла подача с правого фланга, Денис Черышев замыкал дальнюю штангу, где он и должен был быть, учитывая, что он атакующий полузащитник.

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