Дидье Дешам: "Поражение сборной Франции от Голландии было логичным"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал логичным поражением от Голландии в матче Лиги наций (0:2). Также он отметил высокий уровень нового турнира.

- Это логичное поражение от команды, которая продемонстрировала интенсивность, агрессию и высокий уровень игры, - цитирует L'Equipe Дешама. - До этого у нас были хорошие результаты. Наша цель состояла в том, чтобы обеспечить первое место в группе, но теперь ситуация больше не зависит от нас. Да, у нас несколько игроков пропустили матч из-за травмы, но я не считаю это оправданием. Мы видим, что Лига наций - сложный турнир.