Дидье Дешам: "Франция хотела победить, но Германия оправляется от шока ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после матча Лиги наций против Германии (0:0) отметил, что команда добилась хорошего результата. По его словам, соперник был более мотивированным после провала на чемпионате мира-2018.

- Игра получилась упорной. В некторых эпизодах лучше выглядели мы, в других - они, - приводит Goal слова Дешама. - Несмотря на то, что игроки находятся в оптимальной форме, мы допускали ошибки во владении мячом.

Добились хорошего результата. Хотели победить, но Германия оправляется от шока ЧМ-2018. Через три дня приложим все усилия для победы.