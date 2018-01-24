Денис Глушаков: "Будет тяжело и интересно играть с Турцией и Швецией"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков сказал, что еще не вникал в схему проведения Лиги наций. Сегодня, 24 января, состоялась жеребьевка нового турнира УЕФА, по итогам которой соперниками команды Станислава Черчесова стали Турция и Швеция.
- Турция и Швеция - хорошие команды. Кого-то из них выделять, ставить выше или ниже глупо. И с теми и с другими будет тяжело и интересно играть, - цитирует официальный сайт УЕФА Глушакова. - Надеюсь, болельщикам тоже понравится. Сборная всегда ищет подходящих соперников по товарищеским матчам перед чемпионатом мира или Европы. А здесь нам уже выпали достойные команды. Пока, если честно, не вникал в схему проведения Лиги наций. Когда турнир стартует, станем думать об этом. Любопытно будет разобраться, понять, что и как.
Матчи Лиги наций пройдут в сентябре-ноябре 2018 года. Календарь игр будет утвержден позднее.
Россия сыграет с Турцией и Швецией. Итоги жеребьевки лиги наций //
Станислав Черчесов – о Лиге наций: "Наш главный приоритет – подготовка к ЧМ-2018"
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Дополнительная информация
http://ru.uefa.com/uefanationsleague/season=2019/draws/index.html#/
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daco29
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18:45