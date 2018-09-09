21:00 | Футбол — Лига наций

Дания обыграла Уэльс благодаря дублю Эриксена

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Сборная Дании в матче Лиги наций обыграла Уэльс (2:0). Дубль в составе датчан оформил полузащитник Кристиан Эриксен

Лига наций B 

Группа 4 

Дания - Уэльс - 2:0 (1:0)

Голы: Эриксен, 32 (1:0). Эриксен, 63 - с пенальти (2:0). 

Дания: Шмайхель, Йергенсен, Кьер, Дальсгор, Стрюгер Ларсен, Шене, Дилэйни, Эриксен, Поульсен (Корнелиус, 86), Брэйтуэйт, Систо (Фишер, 46).

Уэльс: Хеннесси, Гантер, Честер, Дэйвис, К.Робертс (Брукс, 59), Ампаду (Т.Робертс, 71), Мефам, Рэмси, Аллен, Бэйл, Лоуренс (Вудберн, 79).

Предупреждения: Дэйвис, 77. Шмайхель, 90+1. Аллен, 90+4. 

Судья: Айтекин (Германия).

09 сентября. Орхус. Стадион "NRGi Park (Atletion)".

Дания - Уэльс

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