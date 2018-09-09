Дания обыграла Уэльс благодаря дублю Эриксена

Сборная Дании в матче Лиги наций обыграла Уэльс (2:0). Дубль в составе датчан оформил полузащитник Кристиан Эриксен.
Лига наций B
Группа 4
Голы: Эриксен, 32 (1:0). Эриксен, 63 - с пенальти (2:0).
Дания: Шмайхель, Йергенсен, Кьер, Дальсгор, Стрюгер Ларсен, Шене, Дилэйни, Эриксен, Поульсен (Корнелиус, 86), Брэйтуэйт, Систо (Фишер, 46).
Уэльс: Хеннесси, Гантер, Честер, Дэйвис, К.Робертс (Брукс, 59), Ампаду (Т.Робертс, 71), Мефам, Рэмси, Аллен, Бэйл, Лоуренс (Вудберн, 79).
Предупреждения: Дэйвис, 77. Шмайхель, 90+1. Аллен, 90+4.
Судья: Айтекин (Германия).
09 сентября. Орхус. Стадион "NRGi Park (Atletion)".