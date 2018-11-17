Что нужно сборной России, чтобы выйти в элиту Лиги наций

Сборная Швеции одержала победу над Турцией в матче группы 2 Лиги наций B. Таким образом, сборная России не смогла досрочно оформить себе победу в группе и выход в элитный дивизион.

В заключительной игре группы Россия сыграет со Швецией на выезде. Для попадания в Лигу наций A подопечным Станислава Черчесова достаточно сыграть вничью. В случае победы шведов именно они выйдут на первое место благодаря лучшему результату в личных встречах (игра Россия - Швеция завершилась 0:0).

Матч Швеция - Россия состоится 20 ноября, начало - в 22.45 по московскому времени.

Турнирная таблица Лиги наций