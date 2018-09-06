Чехия перед матчем с Россией проиграла Украине

Сборная Чехии дома в матче Лиги наций проиграла Украине (1:2). На гол Патрика Шика гости ответили точными ударами Евгения Коноплянки и Александра Зинченко.

Следующим соперником чехов будет сборная России. Команды 10 сениября проведут товарищеский матч в Ростове-на-Дону. Украинцы днем ранее дома в Лиге наций встретятся со Словакией.

Лига наций B

Группа 1

Чехия - Украина - 1:2 (1:1)

Голы: Шик, 4 (1:0). Коноплянка, 45+1 (1:1). Зинченко, 90+3 (1:2).

Чехия: Вацлик, Кадержабек, Гебреселассие, Калас, Брабец, Боржил, Хушбауэр, Сикора (Хоржава, 90+2), Соучек, Шик (Тецл, 83), Крменчик (Змргал, 46).

Украина: Пятов, Ракицкий, Кривцов, Матвиенко, Коноплянка (Цыганков, 77), Степаненко, Ярмоленко (Зинченко, 66), Караваев, Марлос, Малиновский, Яремчук (Селезнев, 85).

Предупреждения: Хушбауэр, 21. Соучек, 54.

Судья: Тэйлор (Англия).

6 сентября. Угерске-Градиште. Стадион Miroslava Valenty Stadion.