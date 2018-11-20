Чехия обыграла Словакию, Дания и Ирландия сыграли вничью

Сборная Чехии с минимальным счетом обыграла Словакию в матче Лиги наций B. В другой встрече Ирландия и Дания поделили очки.

Лига наций B

Группа 1

Чехия - Словакия - 1:0 (1:0)

Гол: Шик, 32.

Чехия: Вацлик, Челустка, Кадержабек, Калас, Новак, Павелка, Дочкал, Янкто (Крейчи, 76), Соучек, Выдра (Гебреселассие, 64), Шик (Долежал, 82).

Словакия: Дубравка, Шкртел, Пекарик, Шкриньяр, Ганцко, Хамшик, Стох, Руснак (Мак, 58), Грегуш (Дуда, 58), Беро, Зреляк (Немец, 79).

Предупреждения: Павелка, 13. Шкртел, 45. Шкриньяр, 69. Дочкал, 89.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

Прага. Стадион "Eden".

Группа 4

Дания - Ирландия - 0:0

Дания: Реннов, М.Йергенсен, Бьелланн, Анкерсен, Кнудсен, Шене, Эриксен (Лерагер, 46), Хейбьерг, Н.Йергенсен, Поульсен (Гюткьер, 65), Брэйтуэйт (Корнелиус, 78).

Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Коулман, Даффи, Лонг, Кио, Кристи, Брэйди (Робинсон, 66), Хендрик, О`Дауда (Обафеми, 80), О`Брайен (Кертис, 65).

Предупреждение: Кристи, 85.

Судья: Агаев (Азербайджан).

Орхус. Стадион "NRGi Park (Atletion)".