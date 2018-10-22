Чех Гапал возглавил сборную Словакии

Новым главным тренером сборной Словакии стал чешский специалист Павел Гапал. Об этом сообщает сайт Словацкого футбольного союза.

Контракт с тренером планируется подписать позднее. Он доработает с командой до окончания турнира в Лиге наций. Соглашение будет рассчитано до конца отборочного турнира Евро-2020, а в случае выхода в финальную часть - и до его окончания.

49-летний тренер ранее работал в Словакии с "Жилиной", "Нитрой и "Сеницей". В Чехии тренировал "Опаву", "Тескому", "Баник", "Младу-Болеслав" и "Спарту". В Польше возглавлял местный "Заглембе".

Ранее пост главного тренера сборной Словакии покинул Ян Козак. Вместе с ним сборная Словакии пробилась в 1/8 финала Евро-2016, не вышла на ЧМ-2018 и пока занимает последнее место в своей группе дивизиона В Лиги наций.

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