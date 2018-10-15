Босния и Герцеговина с Шуньичем победила Северную Ирландию благодаря дублю Джеко

Босния и Герцеговина обыграла Северную Ирландию в матче Лиги наций B. В составе боснийцев на поле появились защитник "Динамо" Тони Шуньич и экс-игрок "Краснодара" и "Томи" Огнен Враньеш. Оба мяча в матче провел Эдин Джеко.

Босния и Герцеговина лидирует в таблице группы 3, на 6 очков опережая Австрию. Для выхода в дивизион A боснийцам достаточно ничьей в матче с австрийцами.

Лига наций B

Группа 3

Босния и Герцеговина - Северная Ирландия - 2:0 (1:0)

Голы: Джеко, 27 (1:0). Джеко, 73 (2:0).

Босния и Герцеговина: Шехич, Зуканович, Враньеш, Шуньич, Чивич, Пьянич, Бешич (Цимирот, 90), Вишча (Милошевич, 88), Дульевич (Закарич, 75), Сарич, Джеко.

Северная Ирландия: Пикок-Фарррелл, Дж.Эванс, Каткарт, Макнэйр (Васселл, 71), Льюис, Дэйвис, Норвуд (Уайт, 58), К.Эванс, Даллас, Сэвилл, Бойс (Магеннис, 80).

Предупреждения: Норвуд, 33. Сэвилл, 58. Дульевич, 70. Бешич, 84.

Судья: Гестраниус (Финляндия).

15 октября. Сараево. Стадион "Stadion Grbavica".