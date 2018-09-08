09:02 | Футбол — Лига наций

"Большое дело!" "Валенсия" поздравила Черышева с голом в ворота Турции

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"Валенсия" в Твиттере поздравила полузащитника команды Дениса Черышева с голом за сборную России в ворота Турции в стартовом матче Лиги наций (2:1). 27-летний игрок открыл счет во встрече на 13-й минуте. Видео с забитым мячом можно посмотреть - здесь

- Гол нашего Дениса Черышева за сборную России. Большое дело!, - говорится в сообщении "Валенсии".

В понедельник, 10 сентября, в Ростове-на-Дону команда Станислава Черчесова проведет товарищескую игру против Чехии.

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция встречи – в 19.00 (время московское)

Все о сборной России по футболу – здесь

Дополнительная информация

https://twitter.com/valenciacf/status/1038142887836479489

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