Блез Матюиди: "Мы все поддерживаем Жиру"

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди - о матче с Голландией (2:1) в Лиге наций. Он подчеркнул важность гола Оливье Жиру.

- Мы неплохо заиграли после не очень удачного игрового отрезка, хотя чувствовалась усталость. Здорово, что удалось выиграть перед своими болельщиками и обеспечить им праздник, - цитирует хавбека официальный сайт УЕФА. - Гол Оливье Жиру принес много пользы. Он всегда очень старается, и мы все поддерживаем его.

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