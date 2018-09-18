БФФ обратилась к болельщикам из-за кричалки "Кто не скачет, тот москаль"

Белорусская федерация футбола (БФФ) обратилась к болельщикам по поводу инцидентов во время матчей сборной Белоруссии против Сан-Марино и Молдовы в рамках Лиги наций. В частности, на игре с командой Сан-Марино (5:0) болельщики скандировали лозунг "Кто не скачет, тот москаль".

"Уважаемые болельщики!

Благодарим вас за поддержку национальной команды на матчах Лиги наций УЕФА против команд Сан-Марино и Молдовы. Во многом за счет активной помощи трибун, неравнодушных к "белакрылым", наши ребята смогли позитивно стартовать в новом международном турнире и набрать очки, столь нужные для борьбы за выход в финальную часть Евро-2020.

В то же время вынуждены с огорчением констатировать: 8 сентября на стадионе "Динамо" на секторе "В12" активным ядром болельщиков скандировалась политическая речевка и использовались пиротехнические изделия. Противоправные действия делегат УЕФА зафиксировал и в ходе выездной игры "националки" в Кишиневе 11 сентября. В результате с большой долей вероятности по итогам заседания дисциплинарных органов УЕФА на АБФФ будут наложены санкции.

Друзья, мы хотели бы еще раз подчеркнуть и напомнить: использование пиротехники и политизация спортивных соревнований при помощи провокационных или оскорбительных речевок запрещены УЕФА. Фиксация подобных противоправных действий влечет за собой наложение дисциплинарных санкций на Ассоциацию "Белорусская федерация футбола". Мы и прежде подчеркивали недопустимость разжигания национальной, религиозной вражды или розни, пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к национальной принадлежности – и всячески старались оградить от чего-то подобного белорусский футбол. Нынче же – в свете полученных от УЕФА замечаний – вынуждены еще раз обратиться к болельщикам.

Друзья! 12 и 15 октября сборной Беларуси на стадионе "Динамо" предстоят важные домашние матчи Лиги наций УЕФА против Люксембурга и Молдовы. С учетом произошедших инцидентов повторные записи в отчетах делегатов могут привести к более жестким санкциям со стороны УЕФА. Мы призываем отказаться от использования речевок политического толка, а также от использования пиротехнических изделий на футбольных матчах любого ранга внутри республики, а также за ее пределами. Пожалуйста, направьте свою эмоциональную энергию в позитивное русло – и найдите способ поддержать любимых игроков методами, которые не противоречат этическим и юридическим нормам государства. А заодно помогите нам создать в ходе матчей атмосферу тепла и дружбы", - говорится в сообщении БФФ.