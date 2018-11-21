Бернар Шалланд: "Верю, что Косово может попасть на Евро-2020"

Главный тренер сборной Косова Бернар Шалланд - о матче Лиги наций со сборной Азербайджана (4:0). Он считает, что команда имеет шанс пробиться в финальную часть Евро-2020.

- Я очень доволен сегодняшней игрой команды. Это был финальный матч в группе против хорошего соперника. У меня были некоторые вопросы перед игрой, и команда на них сегодня ответила. Ожидал ли я первого места в группе? Это было нашей мечтой. Я знал, что это возможно. Не легко, но возможно. Когда мы проводили подготовительный сбор в марте, я говорил о нашей цели. Не заявлял, что обязательно должны выиграть группу. Я говорил, что мы должны прогрессировать, развиваться, показывать хороший футбол. И мы это увидели, - цитирует специалиста azerisport.com. - Верю, что мы можем попасть на Евро-2020. Нам надо выиграть в двух матчах. В полуфинале мы сыграем в гостях с Македонией. До этого будет еще выступление в отборочном цикле. Возможно, там нам достанется Германия или Франция. Попасть на чемпионат Европы через Лигу наций легче, чем через отбор.

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