Белоруссия сыграла вничью с Молдавией в Лиге наций и пропустила Люксембург в лидеры группы

Сборные Белоруссии и Молдавии сыграли вничью в матче группового турнира Лиги наций D. В составах команд на поле вышли 12 бывших и действующих игроков чемпионата России. В составе Белоруссии: Александр Мартынович​ ("Краснодар"), Михаил Сиваков ("Оренбург"), Иван Маевский (экс-"Анжи"), Сергей Кисляк (экс– "Рубин"), Антон Сарока (экс-"Рубин"), Станислав Драгун (экс-"Крылья Советов", "Динамо" и "Оренбург"), Игорь Стасевич (экс-"Волга"). За Молдавию играли: Александр Гацкан ("Ростов"), Кэтэлин Карп ("Уфа"), Алексей Кошелев (экс-"Кубань"), Александр Антонюк (экс-"Рубин" и КАМАЗ), Александр Епуряну (экс-"Москва", "Динамо", "Крылья Советов", "Анжи").

Из-за потери очков белорусами в лидеры группы поднялся Люксембург, разгромивший Сан-Марино. За люксембуржцев полный матч провел хавбек "Уфы" Оливер Тилль.

Напомним, что все победители групп Лиги наций D поднимутся в Лигу C.

Лига наций D

Группа 2

Белоруссия – Молдавия – 0:0

Белоруссия: Горбунов, Сиваков, Мартынович, Поляков, Кисляк (Драгун, 69), Стасевич, Маевский, Риос, Кендыш (Путило, 77), Ковалев, Сарока (Сигневич, 61).

Молдавия: Кошелев, Епуряну, Жардан, Посмак, Карп, Рябчук, Гацкан, Ионицэ, Гынсарь (Дедов, 78), Дамашкан (Санду, 72), Антонюк (Бойчук, 65).

Предупреждения: Кисляк, 4. Кендыш, 25. Рябчук, 43. Гынсарь, 48. Мартынович, 76. Ковалев, 87. Посмак, 90+4.

Судья: Клэнси (Шотландия).

15 октября. Минск. Стадион "Динамо".

Люксембург - Сан-Марино - 3:0 (1:0)

Голы: Тюрпель, 4 (1:0). Синани, 65 (2:0). В.Тилль, 73 (3:0).

Люксембург: Шон, Филиппс, Шано, Ениш, Янс (Бонерт, 69), Мартинс Перейра, В.Тилль, О.Тилль, Баррейро (Даниел да Мота, 67), Тюрпель (Девилль, 76), Синани.

Сан-Марино: Бенедеттини, Д.Симончини, Ф.Витайоли, Чезарини, Грандони (Палацци, 76), Гасперони, Э.Голинуччи (А.Голинуччи, 85), Муларони, М.Витайоли, Томассини (Лунадей, 61), Гьярди.

Предупреждения: Гасперони, 41. Грандони, 44.

Удаление: Гасперони, 54.

Судья: Голубев (Латвия).

15 октября. Люксембург. Стадион "Josy Barthel".