Белоруссия сыграла вничью с Молдавией в Лиге наций и пропустила Люксембург в лидеры группы

Сборные Белоруссии и Молдавии сыграли вничью в матче группового турнира Лиги наций D. В составах команд на поле вышли 12 бывших и действующих игроков чемпионата России. В составе Белоруссии: Александр Мартынович ("Краснодар"), Михаил Сиваков ("Оренбург"), Иван Маевский (экс-"Анжи"), Сергей Кисляк (экс– "Рубин"), Антон Сарока (экс-"Рубин"), Станислав Драгун (экс-"Крылья Советов", "Динамо" и "Оренбург"), Игорь Стасевич (экс-"Волга"). За Молдавию играли: Александр Гацкан ("Ростов"), Кэтэлин Карп ("Уфа"), Алексей Кошелев (экс-"Кубань"), Александр Антонюк (экс-"Рубин" и КАМАЗ), Александр Епуряну (экс-"Москва", "Динамо", "Крылья Советов", "Анжи").
Из-за потери очков белорусами в лидеры группы поднялся Люксембург, разгромивший Сан-Марино. За люксембуржцев полный матч провел хавбек "Уфы" Оливер Тилль.
Напомним, что все победители групп Лиги наций D поднимутся в Лигу C.
Лига наций D
Группа 2
Белоруссия – Молдавия – 0:0
Белоруссия: Горбунов, Сиваков, Мартынович, Поляков, Кисляк (Драгун, 69), Стасевич, Маевский, Риос, Кендыш (Путило, 77), Ковалев, Сарока (Сигневич, 61).
Молдавия: Кошелев, Епуряну, Жардан, Посмак, Карп, Рябчук, Гацкан, Ионицэ, Гынсарь (Дедов, 78), Дамашкан (Санду, 72), Антонюк (Бойчук, 65).
Предупреждения: Кисляк, 4. Кендыш, 25. Рябчук, 43. Гынсарь, 48. Мартынович, 76. Ковалев, 87. Посмак, 90+4.
Судья: Клэнси (Шотландия).
15 октября. Минск. Стадион "Динамо".
Люксембург - Сан-Марино - 3:0 (1:0)
Голы: Тюрпель, 4 (1:0). Синани, 65 (2:0). В.Тилль, 73 (3:0).
Люксембург: Шон, Филиппс, Шано, Ениш, Янс (Бонерт, 69), Мартинс Перейра, В.Тилль, О.Тилль, Баррейро (Даниел да Мота, 67), Тюрпель (Девилль, 76), Синани.
Сан-Марино: Бенедеттини, Д.Симончини, Ф.Витайоли, Чезарини, Грандони (Палацци, 76), Гасперони, Э.Голинуччи (А.Голинуччи, 85), Муларони, М.Витайоли, Томассини (Лунадей, 61), Гьярди.
Предупреждения: Гасперони, 41. Грандони, 44.
Удаление: Гасперони, 54.
Судья: Голубев (Латвия).
15 октября. Люксембург. Стадион "Josy Barthel".
Дополнительная информация
- Рубин
- Крылья Советов См
- Ростов
- Анжи
- Александр Гацкан
- Александр Епуряну
- Кубань (Футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Волга Нижний Новгород
- Сергей Кисляк
- Краснодар
- КАМАЗ
- Оренбург (футбол)
- Сборная Белоруссии (Футбол)
- Москва
- Сборная Сан-Марино
- Уфа
- сборная Молдавии
- Сборная Люксембурга
- Александр Мартынович
- Иван Маевский
- Игорь Стасевич
- Станислав Драгун
- Михаил Сиваков
- Кэтэлин Карп