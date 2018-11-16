Белоруссия победила Люксембург и продлила сухую серию в Лиге наций

Сборная Белоруссии обыграла Люксембург в матче группового турнира Лиги наций D. Дубль оформил экс-хавбек "Крыльев Советов", "Динамо" и "Оренбурга" Станислав Драгун.
Также в составе Белоруссии на поле появились защитник "Оренбурга" Михаил Сиваков, экс-игрок "Динамо" и "Мордовии" Игорь Шитов, защитник "Краснодара" Александр Мартынович, экс-хавбек "Волги" Игорь Стасевич, экс-полузащитник "Анжи" Иван Маевский, бывший футболист "Амкара" Сергей Баланович и Антон Путило, выступавший за "Волгу" и "Торпедо". Кроме того, в "старте" вышел 37-летний Александр Глеб, игравший за "Крылья Советов", а до того - за "Штутгарт", "Арсенал" и "Барселону".
В составе Люксембурга 90 минут отыграл хавбек "Уфы" Оливье Тилль.
Победа позволила белорусам возглавить таблицу группы 2. Команда Игоря Криушенко набрала 10 очков в пяти играх и не пропустила ни одного мяча.
В другой встрече группы Молдавия обыграла Сан-Марино 1:0. В составе молдаван появились Кэтэлин Карп ("Уфа"), Александр Гацкан ("Ростов"), Алексей Кошелев (экс-"Кубань"), Александр Епуряну (экс-"Москва", "Динамо", "Крылья Советов" и "Анжи") и Александр Антонюк (экс-"Рубин", "КАМАЗ").
В группе 1 Грузия, досрочно обеспечившая себе первое место, сыграла вничью с Андоррой. За грузин сыграли Джемал Табидзе ("Уфа"), Георгий Лория (экс-"Крылья Советов" и "Анжи"), Георгий Наваловский (экс-"Волга", "Химки", "СКА-Хабаровск", "Тосно"), Ника Качарава (экс-"Рубин" и "Ростов").
Лига наций D
Группа 1
Андорра - Грузия - 1:1 (0:1)
Голы: Чакветадзе, 9 (0:1). К.Мартинес, 63 (1:1).
Андорра: Х.Гомес, Лима, Валес, Сан Николас, Х.Рубио, Лловера, Сервос (Х.Г.Рубио, 88), К.Мартинес (Э.Гарсиа, 90+2), Ребес, А.Мартинес, Фернандес (Родригес, 81).
Грузия: Лория, Наваловский, Какабадзе, Хочолава, Табидзе, Квеквескири, Казаишвили, Китейшвили (Чантуришвили, 78), Гвилия (Зарандия, 87), Чакветадзе, Арабули (Качарава, 78).
Предупреждения: Какабадзе, 62. А.Мартинес, 69. Фернандес, 71. Ребес, 79. Х.Рубио, 90+5.
Судья: Петреску (Румыния).
Андорра-ла-Велья. Стадион "Estadi Nacional".
Группа 2
Сан-Марино - Молдавия - 0:1 (0:0)
Гол: Дамашкан, 78.
Сан-Марино: Э.Бенедеттини, Симончини, Палацци, Ф.Витайоли, М.Баттистини, Грандони (Хирш, 87), Э.Голинуччи, Лунадей (А.Голинуччи, 77), Муларони, М.Витайоли (Томассини, 81), Нанни.
Молдавия: Кошелев, Епуряну, Посмак, Карп, Рябчук, Гацкан, Ионицэ, Кочук (Санду, 60), Гынсарь, Николаэску (Дамашкан, 46), Антонюк (Дедов, 66).
Предупреждения: М.Витайоли, 37. Нанни, 64. Гацкан, 90+4.
Судья: Коминис (Греция).
Серравалле. Стадион "Olimpico Serravalle".
Сан-Марино - Молдавия - 0:1 (0:0)
Гол: Дамашкан, 78.
Сан-Марино: Бенедеттини, Симончини, Палацци, Ф.Витайоли, М.Баттистини, Грандони (А.Хирш, 87), Э.Голинуччи, Лунадей (А.Голинуччи, 78), Муларони, М.Витайоли (Томассини, 81), Нанни.
Молдавия: Кошелев, Епуряну, Посмак, Карп, Рябчук, Гацкан, Ионицэ, Кочук (Бойчук, 60), Гынсарь, Николаэску (Дамашкан, 46), Антонюк (Дедов, 66).
Предупреждения: М.Витайоли, 37. Гацкан, 90.
Судья: Коминис (Греция).
Серравалле. Стадион "Olimpico Serravalle".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/by-league/463/
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- Иван Маевский
- Игорь Стасевич
- Станислав Драгун
- Михаил Сиваков
- Кэтэлин Карп
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