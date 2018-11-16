Бельгия победила Исландию

Сборная Бельгии обыграла Исландию (2:0) в матче Лиги наций. Оба мяча забил нападающий Миши Батшуайи​ – на 64-й и 81-й минутах встречи.

Бельгийцы после трех встреч занимают первое место в своей группе с девятью очками. Исландия занимает последнюю строчку с 0 баллов в активе.

Лига наций А

Группа 2

Бельгия – Исландия – 2:0 (0:0)

Голы: Батшуайи, 65 (1:0). Батшуайи, 81 (2:0).

Бельгия: Куртуа, Компани (Денайер, 84), Алдервейрелд, Боята, Менье, Витсель, Т.Азар, Тилеманс, Э.Азар (Ванакен, 75), Мертенс (Янузай, 75), Батшуайи.

Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Фьолусон, Ингасон, Магнуссон, Скуласон, Гюннарссон, Пальссон, Гвюдмундссон (Торстейнссон, 87), Траустасон, Сигурдссон (Сигтоурссон, 64).

Предупреждения: Гвюдмундссон, 32. Компани, 52. Боята, 66.

Судья: Гринфельд (Израиль).

15 ноября. Брюссель. Стадион "King Baudouin".