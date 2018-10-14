Азербайджан без Махмудова и Шейдаева не смог обыграть дома Мальту

Азербайджан сыграл вничью с Мальтой в матче группового турнира Лиги наций D - 1:1. Бывшие футболисты молодежной сборной России Рамиль Шейдаев ("Крылья Советов") и Эмин Махмудов (экс-"Спартак" и "Крылья Советов") остались в запасе.

В другой встрече группы 3 Фареры и Косово также обменялись голами - 1:1. Игрок "Ахмата" Бернард Бериша остался в запасе.

Лига наций D

Группа 3

Фарерские острова - Косово - 1:1 (0:1)

Голы: Рашица, 9 (0:1). Р.Йоенсен, 50 (1:1).

Фарерские острова: Г.Нильсен, Грегерсен, Бальдвинссон, Фере, Р.Йоенсен, Давидсен (Ватнсдаль, 83), Наттестад, Ханссон, Хендрикссон Ольсен, Эдмундссон (Ольсен, 68), Ролантссон.

Косово: Уйкани, Алити, Ррахмани, Войвода, Даллку, В.Бериша, Шала, Воца (Халими, 54), Нухиу, Рашица (Муричи, 90+1), Жегрова (Зенели, 74).

Предупреждения: Бальдвинссон, 25. Р.Йоенсен, 44. Халими, 64. Нухиу, 88.

Судья: Зелинка (Чехия).

14 октября. Торсхавн. Стадион "Torsvollur".

Азербайджан - Мальта - 1:1 (0:1)

Голы: Мускат, 37 (0:1). Абдуллаев, 53 (1:1).

Азербайджан: К.Агаев, Пашаев, Медведев, Мамедов (Халилзаде, 46), Абдуллаев, Гусейнов, Гараев, Ришард Алмейда, Назаров, Дадашов, Мадатов (Имамвердиев, 77).

Мальта: Хогг, Аджус, Борг, Камиллери, Фенек, Зерафа, Мускат (Бриффа, 70), Шембри (Фарруджа, 86), Эффьонг (Греч, 82), Мбонг, Карболан.

Предупреждения: Шембри, 43. Фенек, 48. Борг, 52. Аджус, 58.

Судья: Бебек (Хорватия).

14 октября. Баку. Стадион "Baku Olympic Stadium".