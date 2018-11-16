Австрия и Босния и Герцеговина сыграли вничью

Сборные Австрии и Боснии и Герцеговины не выявили победителя в матче Лиги наций.

В других встречах Венгрия взяла верх над Эстонией, а Греция с минимальным счетом взяла верх над Финляндией, благодаря автоголу.

Лига наций B

Группа 3

Австрия - Босния и Герцеговина - 0:0

Австрия: Линднер, Драгович, Хинтереггер, Лайнер, Баумгартлингер, Алаба, Кайнц (Шлагер, 46), Лазаро, Шепф (Грегорич, 67), Жуль (Янко, 82), Арнаутович.

Босния и Герцеговина: Шехич, Зуканович, Враньеш, Шуньич, Чивич, Пьянич (Гояк, 87), Бешич, Вишча, Дульевич (Крунич, 80), Сарич, Джеко.

Предупреждения: Жуль, 39. Враньеш, 49. Дульевич, 77. Сарич, 88. Баумгартлингер, 89.

Судья: Даллас (Шотландия).

Вена. Стадион "Ernst-Happel-Stadion".

Лига наций C

Группа 2

Венгрия - Эстония - 2:0 (1:0)

Голы: Орбан, 8 (1:0). Солои, 69 (2:0).

Венгрия: Дибус, Кадар, Корхут, Орбан, Барат, Ковач, Паткаи, Кальмар (Кляйнхайслер, 84), А.Надь, Д.Надь (Джуджак, 65), Солои (Беде, 76).

Эстония: Аксалу, Тенисте, Тамм, Пикк, Вихманн, Васильев (Пурье, 82), Лутс (Пури, 77), Антонов, Дмитриев, Аньер, Ойямаа (Зенев, 61).

Предупреждения: Пикк, 22. Аньер, 50. Антонов, 62. Паткаи, 63.

Судья: Йорги (Албания).

Будапешт. Стадион "Groupama Arena".

Греция - Финляндия - 1:0 (1:0)

Гол: Гранлунд, 25 - в свои ворота.

Греция: Влаходимос, Папастатопулос, Торосидис, Манолас (Сиовас, 28), Кутрис, Фортунис, Пелкас (Бакасетас, 84), Зека, Курбелис, Манталос, Митроглу (Кулурис, 69).

Финляндия: Градецки, Тойвио, Уронен, Араюри, Гранлунд, Кауко, Лод, Камара, Пукки (Лам, 90+3), Сойри (Йенсен, 74), Туоминен (Пиринен, 83).

Предупреждение: Гранлунд, 47.

Судья: Банти (Италия).

Афины. Стадион "OAKA Spiros Louis".