Австрия и Босния и Герцеговина сыграли вничью

Сборные Австрии и Боснии и Герцеговины не выявили победителя в матче Лиги наций.
В других встречах Венгрия взяла верх над Эстонией, а Греция с минимальным счетом взяла верх над Финляндией, благодаря автоголу.
Лига наций B
Группа 3
Австрия - Босния и Герцеговина - 0:0
Австрия: Линднер, Драгович, Хинтереггер, Лайнер, Баумгартлингер, Алаба, Кайнц (Шлагер, 46), Лазаро, Шепф (Грегорич, 67), Жуль (Янко, 82), Арнаутович.
Босния и Герцеговина: Шехич, Зуканович, Враньеш, Шуньич, Чивич, Пьянич (Гояк, 87), Бешич, Вишча, Дульевич (Крунич, 80), Сарич, Джеко.
Предупреждения: Жуль, 39. Враньеш, 49. Дульевич, 77. Сарич, 88. Баумгартлингер, 89.
Судья: Даллас (Шотландия).
Вена. Стадион "Ernst-Happel-Stadion".
Лига наций C
Группа 2
Венгрия - Эстония - 2:0 (1:0)
Голы: Орбан, 8 (1:0). Солои, 69 (2:0).
Венгрия: Дибус, Кадар, Корхут, Орбан, Барат, Ковач, Паткаи, Кальмар (Кляйнхайслер, 84), А.Надь, Д.Надь (Джуджак, 65), Солои (Беде, 76).
Эстония: Аксалу, Тенисте, Тамм, Пикк, Вихманн, Васильев (Пурье, 82), Лутс (Пури, 77), Антонов, Дмитриев, Аньер, Ойямаа (Зенев, 61).
Предупреждения: Пикк, 22. Аньер, 50. Антонов, 62. Паткаи, 63.
Судья: Йорги (Албания).
Будапешт. Стадион "Groupama Arena".
Греция - Финляндия - 1:0 (1:0)
Гол: Гранлунд, 25 - в свои ворота.
Греция: Влаходимос, Папастатопулос, Торосидис, Манолас (Сиовас, 28), Кутрис, Фортунис, Пелкас (Бакасетас, 84), Зека, Курбелис, Манталос, Митроглу (Кулурис, 69).
Финляндия: Градецки, Тойвио, Уронен, Араюри, Гранлунд, Кауко, Лод, Камара, Пукки (Лам, 90+3), Сойри (Йенсен, 74), Туоминен (Пиринен, 83).
Предупреждение: Гранлунд, 47.
Судья: Банти (Италия).
Афины. Стадион "OAKA Spiros Louis".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/