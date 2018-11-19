11:11 | Футбол — Лига наций

Артем Дзюба усиленно готовится к матчу со Швецией

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Нападающий сборной России Артем Дзюба активно готовится выйти на поле в предстоящем матче Лиги наций против Швеции. 30-летний форвард прибыл в расположение сборной в ночь с воскресенья на понедельник.

– Как вам ботфорты Артема Дзюбы? – подписал Твиттер сборной России фотографию российского нападающего.

В текущем сезоне Дзюба сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять голевых передач.

 

Швеция – Россия: Лига наций, 20 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22:45 (мск).

Швеция - Россия

 

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