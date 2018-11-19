Артем Дзюба усиленно готовится к матчу со Швецией

Нападающий сборной России Артем Дзюба активно готовится выйти на поле в предстоящем матче Лиги наций против Швеции. 30-летний форвард прибыл в расположение сборной в ночь с воскресенья на понедельник.

– Как вам ботфорты Артема Дзюбы? – подписал Твиттер сборной России фотографию российского нападающего.

В текущем сезоне Дзюба сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять голевых передач.

Как вам ботфорты Артёма Дзюбы? 👢 pic.twitter.com/RS4Cb5AFQg – Сборная России (@TeamRussia) 19 ноября 2018 г.

Швеция – Россия: Лига наций, 20 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22:45 (мск).