Артем Дзюба: "Казалось, будто бежишь под водой"

Капитан сборной России Артем Дзюба после матча с командой Турции (2:0) в Лиге Наций раскритиковал поле стадиона "Фишт" и похвалил Дениса Черышева за гол после выхода на замену.

– Испытываю радость, потому что получился тяжелый матч, – сказал Дзюба журналистам. – Поздравляю всю Россию с победой, она была очень важна для нас, атмосфера была потрясающая. Очень тяжелое поле: ускоряешься и ноги наливаются, будто под водой бежишь. Во втором тайме открылось второе дыхание, стало полегче, забили гол. Черышев – наша палочка-выручалочка. Выходит человек и забивает первым касанием.

Очень хорошо, что мы сражались на каждом участке поля и ни сантиметра не уступили туркам. Мы понимали, что соперник очень хорош индивидуально, но в защите можно создать моменты. Во втором тайме мы много убегали, да и во втором были возможности. Если бы мы лучше распоряжались ими и могли бы еще забить. (Александр Рогулев)

Артем Дзюба: "Голуби пытались перехватить мяч, когда турки врывались в нашу зону"