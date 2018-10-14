22:20 14 октября | Футбол — Лига наций
Газета № 7760, 15.10.2018
Статья опубликована в газете под заголовком: «Артем Дзюба: "Играли будто под водой"»

Артем Дзюба: "Казалось, будто бежишь под водой"

14 октября. Сочи. Россия - Турция - 2:0. Артем Дзюба против Окая Йокушлу (№ 5) и Зеки Челика. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
14 октября. Сочи. Россия - Турция - 2:0. Артем Дзюба против Окая Йокушлу (№ 5) и Зеки Челика. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Капитан сборной России  Артем Дзюба после матча с командой Турции (2:0) в Лиге Наций раскритиковал поле стадиона "Фишт" и похвалил Дениса Черышева за гол после выхода на замену.

– Испытываю радость, потому что получился тяжелый матч, – сказал Дзюба журналистам. – Поздравляю всю Россию с победой, она была очень важна для нас, атмосфера была потрясающая. Очень тяжелое поле: ускоряешься и ноги наливаются, будто под водой бежишь. Во втором тайме открылось второе дыхание, стало полегче, забили гол. Черышев – наша палочка-выручалочка. Выходит человек и забивает первым касанием.

Очень хорошо, что мы сражались на каждом участке поля и ни сантиметра не уступили туркам. Мы понимали, что соперник очень хорош индивидуально, но в защите можно создать моменты. Во втором тайме мы много убегали, да и во втором были возможности. Если бы мы лучше распоряжались ими и могли бы еще забить. (Александр Рогулев)

Артем Дзюба: "Голуби пытались перехватить мяч, когда турки врывались в нашу зону"

Россия - Турция

 

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Газета № 7760, 15.10.2018
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