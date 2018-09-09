Арриго Сакки: "Балотелли не хватает интеллекта"

Известный итальянский тренер Арриго Сакки подверг критике игру форварда сборной Италии Марио Балотелли в матче Лиги наций с Польшей (1:1). По словам специалиста, игроку не хватает футбольного интеллекта.

– Футбол – это коллективный труд. В теннисе, например, все решает один человек, который должен иметь хорошие заготовки. В футболе тоже интеллект важнее ног, – цитирует Radio Deejay Сакки, которого просили охарактеризовать игру Балотелли. – Нужно доверять игрокам, у которых есть интеллект. У всех есть машины. Чтобы они работали, нужно топливо. Топливо футболиста – его интеллект, страсть и профессионализм. А Марио испытывает недостаток интеллекта.