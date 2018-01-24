Армения сыграет с Македонией и Гибралтаром в дивизионе D Лиги Наций

В швейцарской Лозанне проходит жеребьевка Лиги наций. Этот турнир призван заменить товарищеские матчи сборных и будет проводиться каждые два года.

Первой прошла жеребьевка самого слабого дивизиона – Лиги D:

Группа 1: Андорра, Казахстан, Латвия, Грузия.

Группа 2: Сан-Марино, Молдавия, Люксембург, Белоруссия.

Группа 3: Мальта, Косово, Фарерские острова, Азербайджан.

Группа 4: Гибралтар, Лихтенштейн, Армения, Македония.

Победители каждой из групп перейдут в более высокий дивизион – Лигу C. Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы-2020.

Швеция и Дания? Две Ирландии? Сборная России узнает соперников в новом турнире УЕФА