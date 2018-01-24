Армения сыграет с Македонией и Гибралтаром в дивизионе D Лиги Наций

В швейцарской Лозанне проходит жеребьевка Лиги наций. Этот турнир призван заменить товарищеские матчи сборных и будет проводиться каждые два года.
Первой прошла жеребьевка самого слабого дивизиона – Лиги D:
Группа 1: Андорра, Казахстан, Латвия, Грузия.
Группа 2: Сан-Марино, Молдавия, Люксембург, Белоруссия.
Группа 3: Мальта, Косово, Фарерские острова, Азербайджан.
Группа 4: Гибралтар, Лихтенштейн, Армения, Македония.
Победители каждой из групп перейдут в более высокий дивизион – Лигу C. Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы-2020.
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- Сборная Македонии
- Сборная Белоруссии (Футбол)
- Сборная Армении
- Сборная Андорры
- Сборная Азербайджана
- Сборная Лихтенштейна
- Сборная Казахстана (Футбол)
- Сборная Грузии
- Сборная Мальты
- Сборная Латвии (футбол)
- Сборная Сан-Марино
- сборная Молдавии
- Сборная Люксембурга
- сборная Фарерских островов
- Сборная Гибралтара
- Сборная Косова (футбол)