Армения разгромила Македонию благодаря голам Мовсисяна и Мхитаряна

Сборная Армении разгромила Македонию в матче группового турнира Лиги наций (4:0). Голами отметились экс-игрок "Краснодара" Маркос Пизелли, бывший спартаковец Юра Мовсисян, игрок португальского "Шавиша" Геворг Казарян и футболист "Арсенала" Генрих Мхитарян.
Лига наций D
Группа 4
Армения - Македония - 4:0 (1:0)
Голы: Пизелли, 12 (1:0). Мовсисян, 67 (2:0). Казарян, 81 (3:0). Мхитарян, 90+4 (4:0).
Армения: Айрапетян, Хачатуров, Ароян, Дагбашян, Казарян, Пизелли (Григорян, 22), Мхитарян, Оганесян, Овсепян (Мкртчян, 83), Мовсисян (Барсегян, 74), Адамян.
Македония: Димитриевски, Ристовски, Ристевски, Зайков (Хасани, 76), Муслиу, Адеми, Спировски (Элмас, 57), Алиоски, Барди (Несторовски, 64), Пандев, Трайковски.
Предупреждения: Хачатуров, 20. Овсепян, 20. Пандев, 27. Ристовски, 27. Григорян, 44. Ароян, 57. Мхитарян, 71. Элмас, 79. Барсегян, 86. Несторовски, 88.
Удаление: Элмас, 90+3.
Судья: Стрембергссон (Швеция).
16 октября. Ереван. Стадион "Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)".