21:04 | Футбол — Лига наций

Армения обыграла Лихтенштейн

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Сборная Армении обыграла Лихтенштейн в матче Лиги наций - 2:1. Победный гол забил полузащитник Тигран Барсегян

Лига наций D 

Группа 4 

Армения - Лихтенштейн - 2:1 (1:1)

Голы: Пизелли, 30 (1:0). С.Вольфингер, 33 (1:1). Барсегян, 76 (2:1). 

Нереализованный пенальти: Мхитарян, 69 (вратарь)

Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ароян, Манучарян (Едигарян, 42), Чалишир, Пизелли, Мхитарян, Мкртчян, Езбилис (Казарян, 82), Г.Малакян, Яган (Барсегян, 55).

Лихтенштейн: Бюхель, Рехштайнер (Сейхан Йилдиз, 80), Кауфманн, Геппель, Польверино, Хаслер, Визер, С.Вольфингер (Майер, 81), Саланович, А.Зеле, Эрне (Кюне, 48).

Предупреждения: Кауфманн, 19. Польверино, 37. Г.Малакян, 56. Мкртчян, 59. Саланович, 72. 

Удаление: Польверино, 74. 

Судья: Йорги (Албания).

06 сентября. Ереван. Стадион "Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)".

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