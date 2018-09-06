Армения обыграла Лихтенштейн

Сборная Армении обыграла Лихтенштейн в матче Лиги наций - 2:1. Победный гол забил полузащитник Тигран Барсегян.
Лига наций D
Группа 4
Армения - Лихтенштейн - 2:1 (1:1)
Голы: Пизелли, 30 (1:0). С.Вольфингер, 33 (1:1). Барсегян, 76 (2:1).
Нереализованный пенальти: Мхитарян, 69 (вратарь)
Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ароян, Манучарян (Едигарян, 42), Чалишир, Пизелли, Мхитарян, Мкртчян, Езбилис (Казарян, 82), Г.Малакян, Яган (Барсегян, 55).
Лихтенштейн: Бюхель, Рехштайнер (Сейхан Йилдиз, 80), Кауфманн, Геппель, Польверино, Хаслер, Визер, С.Вольфингер (Майер, 81), Саланович, А.Зеле, Эрне (Кюне, 48).
Предупреждения: Кауфманн, 19. Польверино, 37. Г.Малакян, 56. Мкртчян, 59. Саланович, 72.
Удаление: Польверино, 74.
Судья: Йорги (Албания).
06 сентября. Ереван. Стадион "Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)".