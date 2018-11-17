Антуан Гризманн: "Это был не наш вечер"

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн выразил сожаление по поводу поражения от Голландии (0:2) в матче Лиги наций. По его словам, сказалось отсутствие Самюэля Юмтити, Поля Погба и Люка Эрнандеза.

– Это был не наш вечер, – цитирует AFP Гризманна. – Мы старались сделать все возможное, но ничего не складывалось по нашему плану. Нам не удавалось показывать свою игру в первом тайме и в части второго. Очевидно, что не хватало ряда очень важных для команды игроков. Впереди у нас товарищеский матч с Уругваем. Даже если он не имеет значения, мы должны привести себя в порядок и показать игру перед своими болельщиками.