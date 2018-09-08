Англия проиграла Испании, Шоу получил травму

Англия на своем поле в матче Лиги наций уступила Испании (1:2). На гол Маркуса Рэшфорда гости ответили точными ударами Сауля и Родриго.

Перед игрой капитану сборной Англии Харри Кейну – лучшему бомбардиру ЧМ-2018 в России вручили "Золотую бутсу".

Во втором тайме страшную травму получил защитник хозяев Люк Шоу – к основному времени матча было добавлено девять минут.

Лига наций

Лига А

Группа 4

Англия – Испания – 1:2 (1:2)

Голы: Рэшфорд, 11 (1:0). Сауль, 13 (1:1). Родриго, 32 (1:2).

Англия: Пикфорд, Гомез, Магуайр, Стоунс, Триппьер, Алли, Лингард, Хендерсон (Дайер, 64), Шоу (Роуз, 53), Кейн, Рэшфорд (Уэлбек, 90+4).

Испания: де Хеа, Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Алонсо (Иньиго Мартинес, 87), Тиагу Алькантара (Серхи Роберто, 80), Бускетс, Сауль, Родриго, Аспас (Асенсио, 68), Иско.

Предупреждения: Хендерсон, 18. Шоу, 42. Стоунс, 66. Карвахаль, 84. Роуз, 90+4.

Судья: Маккели (Голландия).

8 сентября. Лондон. Стадион "Уэмбли".

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