Андрей Ярмоленко: "Если сыграем в качественный футбол, то обыграем Чехию"

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча со сборной Чехии в матче Лиги наций.

- Мы будем стремиться попасть в финальную часть Евро. Сборная есть сборная, и не имеет значения, какой это матч, товарищеский или официальный. Ты выступаешь за свою страну и играешь ради болельщиков, поэтому для победы мы будем отдавать все силы.

– Впереди поединок с Чехией в Лиге наций. Как охарактеризуешь этого соперника?

– Как очень сильного. Но если мы сыграем в качественный футбол и выполним установку тренерского штаба, то победа будет за нами, - цитирует футболиста "Команда №1".

Матч Чехия - Украина состоится 6 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени.