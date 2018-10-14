Андрей Шевченко: "Нынешнее поколение футболистов сильно изменилось"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что нынешнее поколение футболистов заметно отличается от тех, с кем он выступал.

– Нынешнее поколение совершенно другое, – цитирует обладателя "Золотого мяча" Goal. – Все зависит от тренера, он должен адаптироваться. Тот же Дидье Дешам на конференции ФИФА в Лондоне уделил этому внимание. Он говорил о том, что не запрещает игрокам и никогда не сможет запретить вести Твиттер, Фейсбук. Это другое поколение. У них свои потребности, своя жизнь. Это нормальный процесс. Дешам к этому подходит очень по-философски.

Ближайший матч сборная Украины проведет против команды Чехии во вторник, на стадионе ОСК Металлист (Харьков). Игра начнется 21.45 по московскому времени.