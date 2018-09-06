Андрей Шевченко: "Мы приехали за победой, но ничья с Чехией - тоже хороший вариант"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко - о матче со сборной Чехии в рамках Лиги наций.

- Наша команда будет играть на победу. Но любой положительный результат в матче на выезде – это тоже плюс. Мы приехали показать хороший футбол и попытаться добиться победы. Но и ничья завтра станет неплохим результатом. Наша задача – показать свои сильные стороны. Если нам это удастся, значит, добьемся положительного результата, - цитирует специалиста "Динамо Киев от Шурика". - Мы просмотрели очень много матчей с участием сборной Чехии и подготовили для ребят большой объем информации. В частности, уделяли внимание стандартным положениям соперника. В составе сборной Чехии есть высокие игроки, которые очень хорошо врываются в свободные зоны при стандартах. Так что завтра надо будет очень аккуратными в этих ситуациях. А вообще, минусы соперника определим завтра. После игры на эту тему и поговорим. Сейчас игру соперника анализировать я не стану. Могу лишь сказать, что у сборной Чехии есть лидеры, есть хорошие футболисты. Эта команда работает в таком составе не первый отборочный цикл. Могу сказать, что у нынешней сборной Чехии виден рост, хоть она и не очень удачно провела отборочный цикл ЧМ-2018. У нас ровная группа, и у всех команд равные шансы. Так что все решится на футбольном поле.

Матч Чехия – Украина начнется в 21.45 по московскому времени.