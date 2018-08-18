09:21 | Футбол — Лига наций

Андрей Шевченко: "Моя задача – вывести сборную Украины на чемпионат Европы"


Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о поставленных на ближайший цикл задачах. Команда не выступала на чемпионате мира–2018, так как не преодолела отборочный турнир.

- Я считаю, что Лига наций – это хороший турнир. Он создан с целью ликвидации товарищеских матчей, - цитирует Шевченко footballhub.com.ua. - Есть возможность через Лигу наций попасть в финальную часть чемпионата Европы, но там очень сложная система. 

Сборной Украины достались серьезные соперники – Чехия и Словакия. Моя задача – вывести команду на чемпионат Европы. Нужно сделать это либо через Лигу наций, либо через отборочный цикл. Это не имеет никакого значения. Мы ко всем играм относимся серьезно.

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