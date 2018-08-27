Андрей Шевченко: "Играть только на контратаках - это дорога в никуда"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что его команда не должна играть исключительно на контратаках.

- Для меня сейчас главное - это результат. Мы два года перестраивали команду, вводили новых игроков, поставили определенную стратегию, структуру игры команды. Для меня главное - попасть на чемпионат Европы. Это самая главная задача, - цитирует тренера "Террикон". - Команда должна уметь все: держать мяч, хорошо обороняться и использовать пространство, то есть моментами играть на контратаках. Играть только на контратаках и отбиваться - это дорога в никуда, такой футбол ни к чему не приведет. Не вижу смысла даже пытаться так играть. Я не собираюсь менять философию украинского футбола. Не могу сказать, что в свое время "Динамо" играло только на контратаках. Команда умела дела все.

Сборная Украины в Лиге наций сыграет в одной группе с командами Чехии и Словакии. Украинцы будут выступать в лиге В, как и сборная России.