Андрей Шевченко: "Гвардьола говорил, что видит в Зинченко перспективу. Он обязательно получит свой шанс"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко - о перспективах игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

- Я разговаривал весной с Гвардьолой, он утверждал, что видит в Саше перспективу, - цитирует тренера Footboom. - Это значит, что свой шанс в "Манчестер Сити" Зинченко обязательно получит.

В текущем сезоне 21-летний украинец пока ни разу не сыграл за "Сити".