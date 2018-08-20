16:01 | Футбол — Лига наций

Андрей Шевченко: "Гвардьола говорил, что видит в Зинченко перспективу. Он обязательно получит свой шанс"


Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко - о перспективах игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

- Я разговаривал весной с Гвардьолой, он утверждал, что видит в Саше перспективу, - цитирует тренера Footboom. -  Это значит, что свой шанс в "Манчестер Сити" Зинченко обязательно получит.

В текущем сезоне 21-летний украинец пока ни разу не сыграл за "Сити".

Дополнительная информация

https://www.footboom.com/ukrainian/national/1534761763-andrey-shevchenko-svoy-shans-v-manchester-siti-zinchenko-objazatelno-poluchit.html

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