Андре Силва: "Мы привыкли играть без Роналду"

Нападающий сборной Португалии Андре Силва отметил, что не видит проблем в отсутствии Криштиану Роналду в предстоящих матчах. Португальцы без форварда "Ювентуса" сыграют с Хорватией и Италией.

– Мы не впервые будем играть без Роналду, – цитирует A Bola Силву. – Любая команда хочет иметь лучшего игрока в своем составе, но мы уже привыкли играть без Криштиану. Мы рассчитываем на победу в каждом матче, в каждом турнире. Сделаем все возможное в матчах Лиги наций.