Александр Зинченко: "Соперники уже знают, как мы играем, и будут готовиться по-другому"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко - о матче со Словакией (1:0) в Лиге наций.

- Матч против Словакии был сложнее, но самое важное, что мы добыли три очка и закрепились на первом месте. Было непросто настроиться на эту игру, в голове держали то, что играем дома. Но болельщиков мы слышали, спасибо им, - цитирует хавбека Tribuna.com. - На 60-й минуте было видно, что обе команды подсели. Заменами нужно было освежить игру. У нас это получилось, мы заработали пенальти и добыли победу. Ярмоленко бьет пенальти. Это установка тренера. Эта победа придала нам больше уверенности. Но нам предстоит еще две непростых игры, соперники уже знают, как мы играем, знают наш рисунок. Они будут готовиться по-другому.

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