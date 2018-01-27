Александр Ерохин – о Лиге наций: "Хорошо, что вместо товарищеских матчей появился полноценный турнир"

Полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин позитивно оценил создание Лиги наций. Хавбек отметил, что Турция и Швеция, с которыми встретится национальная команда, сильные соперники.

– Хорошо, что вместо товарищеских матчей появился полноценный турнир, где есть определенная и конкретная цель – побеждать и подниматься выше по дивизионам, – цитирует официальный сайт "Зенита" Ерохина. – Думаю, игры будут более зрелищными, вырастет ажиотаж среди болельщиков.

– Нет опасности, что турнир перегрузит календарь?

– В принципе, даже и без него национальная сборная собирается каждый месяц и проводит по два матча. У тех, кто вызывается в сборную регулярно, нет выходных. Для меня выступать за национальную команду – это большая честь, поэтому отсутствие отдыха – не проблема.

– Турция и Швеция – серьезные соперники?

– Да, хорошие команды. Шведы с итальянцами недавно неплохо сыграли. Мы с ними были в одной отборочной группе к прошлому чемпионату Европы. Упорные матчи получились. С турками сыграли вничью в товарищеской встрече, которая стала для меня дебютной за сборную. Сильные команды, с которыми будет непросто.