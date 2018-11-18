Албания разгромно проиграла Шотландии и вылетела из дивизона С Лиги наций

Сборная Албании с крупным счетом проиграла сборной Шотландии (0:4) в матче группового турнира дивизиона С Лиги наций. В составе победителей дублем отметился Джеймс Форрест. После удаления Мергима Маврая на 22-й минуте хоязева играли в меньшинстве. Удалил его российский арбитр Владислав Безбородов.

Албания с тремя очками заняла третье место в первой группе и вылетела в лигу D. Это был ее последний матч в группе. У Шотландии шесть очков и второе место.

Лига наций

Дивизион С

Группа 1

Албания – Шотландия – 0:4 (0:2)

Голы: Фрэйзер, 14 (0:1). Флетчер, 45+2 (0:2). Форрест, 55 (0:3). Форрест, 67 (0:4).

Албания: Бериша, Маврай, Джимсити (Дермаку, 53), Весели, Бинаку, Мемушай, Джака, Каче (Исмайли, 27), Грезда, Манай (Балай, 62), Узуни.

Шотландия: А.Макгрегор, Робертсон, Патерсон, Бейтс, Маккенна, Форрест, Армстронг (Мактоминэй, 61), Фрэйзер (Расселл, 73), К.Макгрегор, Кристи, Флетчер (Филлипс, 68).

Предупреждения: Патерсон, 10. Манай, 13. Маврай, 22. Маккенна, 60. Бейтс, 65. Филлипс, 81. Грезда, 88.

Удаление: Маврай, 22.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург, Россия).

17 ноября. Шкодер. Стадион "Loro Borici".

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