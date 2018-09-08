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6:0! Швейцария разгромила Исландию

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Сборная Швейцарии разгромила национальную команду Исландии в матче Лиги наций - 6:0. Отметим, что в этой встрече принимали участие три игрока "Ростова": защитники Рагнар Сигурдссон и Сверрир Ингасон, а также нападающий Бьорн Сигурдарсон. Защитник ЦСКА  Хердур Магнуссон остался в запасе.

Лига наций A 

Группа 2 

Швейцария - Исландия - 6:0 (2:0)

Голы: Цубер, 13 (1:0). Закария, 23 (2:0). Шачири, 53 (3:0). Сеферович, 67 (4:0). Айети, 71 (5:0). Мехмеди, 82 (6:0). 

Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Аканджи, Мбабу, Шачири, Джака, Цубер (Соу, 79), Закария, Сеферович (Мехмеди, 72), Эмболо (Айети, 65).

Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Р.Сигурдссон, Скуласон, Ингасон, Б.Бьяднасон (Т.Бьяднасон, 65), Гисласон (Сигюрьенссон, 74), Г.Сигурдссон, Пальссон, Сигурдарсон (Кьяртанссон, 60), Бедварссон.

Предупреждения: Шер, 11. Эмболо, 32. Р.Сигурдссон, 52. Джака, 82. 

Судья: Оливер (Англия).

08 сентября. Санкт-Галлен. Стадион "Kybunpark".

Швейцария - Исландия

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