6:0! Швейцария разгромила Исландию

Сборная Швейцарии разгромила национальную команду Исландии в матче Лиги наций - 6:0. Отметим, что в этой встрече принимали участие три игрока "Ростова": защитники Рагнар Сигурдссон и Сверрир Ингасон, а также нападающий Бьорн Сигурдарсон. Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон остался в запасе.
Лига наций A
Группа 2
Швейцария - Исландия - 6:0 (2:0)
Голы: Цубер, 13 (1:0). Закария, 23 (2:0). Шачири, 53 (3:0). Сеферович, 67 (4:0). Айети, 71 (5:0). Мехмеди, 82 (6:0).
Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Аканджи, Мбабу, Шачири, Джака, Цубер (Соу, 79), Закария, Сеферович (Мехмеди, 72), Эмболо (Айети, 65).
Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Р.Сигурдссон, Скуласон, Ингасон, Б.Бьяднасон (Т.Бьяднасон, 65), Гисласон (Сигюрьенссон, 74), Г.Сигурдссон, Пальссон, Сигурдарсон (Кьяртанссон, 60), Бедварссон.
Предупреждения: Шер, 11. Эмболо, 32. Р.Сигурдссон, 52. Джака, 82.
Судья: Оливер (Англия).
08 сентября. Санкт-Галлен. Стадион "Kybunpark".