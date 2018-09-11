6:0! Испания разорвала вице-чемпионов мира Хорватию

Сборная Испании разгромила Хорватию в матче группы 4 Лиги наций A - 6:0. Счет в середине первого тайма открыл Сауль Ньигес.

L'ouverture du score de Saul Niguez après un centre de l'extérieur du pied de Carvajal !



Le match > https://t.co/0yKdbBcsfn pic.twitter.com/486hMDJ3fg – la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 11 сентября 2018 г. К перерыву испанцы отличились еще дважды: сперва забил Асенсио, а затем Ловре Калинич срезал мяч в свои ворота.

Suite à cette frappe d'Asensio, Kalinic dévie dans son propre but. Les Espagnols mènent 3 à 0 face aux vice-champions du monde !



Le live > https://t.co/SeJFd3AlAJ#ESPCRO #lequipeFOOT pic.twitter.com/3nOM6XW4kw – la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 11 сентября 2018 г.

В начале второго тайма Родриго забил второй мяч в двух играх за сборную.

L'Espagne récite son football face à la Croatie, et ça fait maintenant 4 buts à 0 !



Le match > https://t.co/6i1ekolE0n #ESPCRO #lequipeFOOT pic.twitter.com/xsumUIEbnj – la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 11 сентября 2018 г.

Капитан сборной Серхио Рамос провел пятый гол во встрече.

La manita réclamée par le public espagnol, et c'est Sergio Ramos qui s'y colle ! La Croatie en perdition dans cette 2e journée de la Nations League.



Le match > https://t.co/2PyWxBrRao #ESPCRO #lequipeFOOT pic.twitter.com/JO30n5vXQw – la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 11 сентября 2018 г.

Окончательный же счет установил Иско.

Jeu, set et match ! Isco inscrit le 6e but de la soirée. Les Espagnols sont en train d'écœurer les finalistes de la dernière Coupe du monde.



Le live > https://t.co/jPamReX8N8#ESPCRO #lequipeFOOT pic.twitter.com/nBEuM4hbGS – la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 11 сентября 2018 г.

В стартовой игре Лиги наций испанцы обыграли на выезде Англию - 2:1.

Напомним, что всего два месяца назад Хорватия добралась до финала чемпионата мира-2018, где уступила Франции (2:4). Испания же вылетела в 1/8 финала от России (1:1, пенальти 3:4).

Лига наций A

Группа 4

Испания - Хорватия - 6:0 (3:0)

Голы: Сауль, 24 (1:0). Асенсио, 33 (2:0). Калинич, 35 - в свои ворота (3:0). Родриго, 49 (4:0). Серхио Рамос, 57 (5:0). Иско, 70 (6:0).

Испания: де Хеа, Карвахаль (Аспиликуэта, 75), Начо, Серхио Рамос, Хосе Гайя, Сауль (Тиагу Алькантара, 65), Бускетс (Эрнандес, 59), Себальос, Асенсио, Родриго, Иско.

Хорватия: Калинич, Врсалько (Рог, 20), Митрович, Вида, Пиварич, Ковачич, Ракитич, Брозович (Пьяца, 62), Модрич, Перишич, Сантини (Ливая, 71).

Предупреждения: Сантини, 12. Брозович, 39.

Судья: Бастьен (Франция).

11 сентября. Эльче. Стадион "Martinez Valero".

Таблица Лиги наций