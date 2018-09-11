23:40 11 сентября | Футбол — Лига наций

6:0! Испания разорвала вице-чемпионов мира Хорватию

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Сборная Испании разгромила Хорватию в матче группы 4 Лиги наций A - 6:0. Счет в середине первого тайма открыл Сауль Ньигес.

К перерыву испанцы отличились еще дважды: сперва забил Асенсио, а затем Ловре Калинич срезал мяч в свои ворота.

В начале второго тайма Родриго забил второй мяч в двух играх за сборную.

Капитан сборной Серхио Рамос провел пятый гол во встрече.

Окончательный же счет установил Иско.

В стартовой игре Лиги наций испанцы обыграли на выезде Англию - 2:1. 

Напомним, что всего два месяца назад Хорватия добралась до финала чемпионата мира-2018, где уступила Франции (2:4). Испания же вылетела в 1/8 финала от России (1:1, пенальти 3:4).

Лига наций A 

Группа 4 

Испания - Хорватия - 6:0 (3:0)

Голы: Сауль, 24 (1:0). Асенсио, 33 (2:0). Калинич, 35 - в свои ворота (3:0). Родриго, 49 (4:0). Серхио Рамос, 57 (5:0). Иско, 70 (6:0). 

Испания: де Хеа, Карвахаль (Аспиликуэта, 75), Начо, Серхио Рамос, Хосе Гайя, Сауль (Тиагу Алькантара, 65), Бускетс (Эрнандес, 59), Себальос, Асенсио, Родриго, Иско.

Хорватия: Калинич, Врсалько (Рог, 20), Митрович, Вида, Пиварич, Ковачич, Ракитич, Брозович (Пьяца, 62), Модрич, Перишич, Сантини (Ливая, 71).

Предупреждения: Сантини, 12. Брозович, 39. 

Судья: Бастьен (Франция).

11 сентября. Эльче. Стадион "Martinez Valero".

Таблица Лиги наций

Испания - Хорватия

 

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