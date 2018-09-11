6:0! Испания разорвала вице-чемпионов мира Хорватию

Сборная Испании разгромила Хорватию в матче группы 4 Лиги наций A - 6:0. Счет в середине первого тайма открыл Сауль Ньигес.
L'ouverture du score de Saul Niguez après un centre de l'extérieur du pied de Carvajal !– la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 11 сентября 2018 г.
Le match > https://t.co/0yKdbBcsfn pic.twitter.com/486hMDJ3fg
К перерыву испанцы отличились еще дважды: сперва забил Асенсио, а затем Ловре Калинич срезал мяч в свои ворота.
Asensio double la mise d'une frappe superbe face à la Croatie !– la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 11 сентября 2018 г.
Le match > https://t.co/SeJFd3AlAJ #ESPCRO #lequipeFOOT pic.twitter.com/ZcrwZaKEai
Suite à cette frappe d'Asensio, Kalinic dévie dans son propre but. Les Espagnols mènent 3 à 0 face aux vice-champions du monde !– la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 11 сентября 2018 г.
Le live > https://t.co/SeJFd3AlAJ#ESPCRO #lequipeFOOT pic.twitter.com/3nOM6XW4kw
В начале второго тайма Родриго забил второй мяч в двух играх за сборную.
L'Espagne récite son football face à la Croatie, et ça fait maintenant 4 buts à 0 !– la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 11 сентября 2018 г.
Le match > https://t.co/6i1ekolE0n #ESPCRO #lequipeFOOT pic.twitter.com/xsumUIEbnj
Капитан сборной Серхио Рамос провел пятый гол во встрече.
La manita réclamée par le public espagnol, et c'est Sergio Ramos qui s'y colle ! La Croatie en perdition dans cette 2e journée de la Nations League.– la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 11 сентября 2018 г.
Le match > https://t.co/2PyWxBrRao #ESPCRO #lequipeFOOT pic.twitter.com/JO30n5vXQw
Окончательный же счет установил Иско.
Jeu, set et match ! Isco inscrit le 6e but de la soirée. Les Espagnols sont en train d'écœurer les finalistes de la dernière Coupe du monde.– la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 11 сентября 2018 г.
Le live > https://t.co/jPamReX8N8#ESPCRO #lequipeFOOT pic.twitter.com/nBEuM4hbGS
В стартовой игре Лиги наций испанцы обыграли на выезде Англию - 2:1.
Напомним, что всего два месяца назад Хорватия добралась до финала чемпионата мира-2018, где уступила Франции (2:4). Испания же вылетела в 1/8 финала от России (1:1, пенальти 3:4).
Лига наций A
Группа 4
Испания - Хорватия - 6:0 (3:0)
Голы: Сауль, 24 (1:0). Асенсио, 33 (2:0). Калинич, 35 - в свои ворота (3:0). Родриго, 49 (4:0). Серхио Рамос, 57 (5:0). Иско, 70 (6:0).
Испания: де Хеа, Карвахаль (Аспиликуэта, 75), Начо, Серхио Рамос, Хосе Гайя, Сауль (Тиагу Алькантара, 65), Бускетс (Эрнандес, 59), Себальос, Асенсио, Родриго, Иско.
Хорватия: Калинич, Врсалько (Рог, 20), Митрович, Вида, Пиварич, Ковачич, Ракитич, Брозович (Пьяца, 62), Модрич, Перишич, Сантини (Ливая, 71).
Предупреждения: Сантини, 12. Брозович, 39.
Судья: Бастьен (Франция).
11 сентября. Эльче. Стадион "Martinez Valero".