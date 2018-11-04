"Жуткие очереди в закусочной в Бронксе". Смертин принял участие в Нью-Йоркском марафоне

Бывший капитан сборной России, директор РФС по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин принял участие в Нью-Йоркском марафоне, который является одним из крупнейших в мире и входит в серию World Marathon Majors. Как отметил сам футболист, соревнования очень классные, но результат он показал не очень хороший.

– Классный марафон! 3:09. Долго. Жуткие очереди в закусочной в Бронксе, – написал Смертин в Инстаграме, выложив свою фотографию.

Отметим, что победу в марафоне одержал эфиоп Лелиса Десиса. Его результат 2 часа 5 минут 59 секунд. Второе и третье место заняли эфиоп Шура Китата (отставание 2 секунды) и кениец Джеффри Камворор (27 секунд).