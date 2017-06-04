Завершен сезон-2016/17 среди профессиональных клубов России

В России завершился сезон-2016/17 среди профессиональных клубов. Последние два матча сезона были сыграны в ПФЛ - "Чайка" разгромила "Биолог-Новокубанск" (5:1), а "Псков-747" обыграл "Коломну" (2:0).

В сезоне приняло участие 94 клуба (16 в премьер-лиге, 20 в ФНЛ, 58 - в ПФЛ). По ходу сезона снялся только один клуб - "Орел" из группы "Центр" ПФЛ.

Чемпионом России впервые с 2001 года стал "Спартак". Второе место и путевку в Лигу чемпионов завоевал ЦСКА. В Лигу Европы попали "Зенит", "Краснодар" и обладатель Кубка России "Локомотив".

В ФНЛ напрямую вылетели "Томь" и "Крылья Советов", через стыковые матчи - "Оренбург".

В премьер-лигу вышли напрямую "Динамо" и "Тосно", через стыковые матчи - "СКА-Хабаровск". Для двух последних клубов следующий сезон станет дебютным в элитном дивизионе.

Из ФНЛ вылетели "Луч-Энергия", "Мордовия", "Сокол", "Спартак-Нальчик" и "Нефтехимик". Впрочем, все клубы сохраняют шансы остаться в ФНЛ в случае отказа от участия в турнире следующего сезона других команд.

Первенство России в ПФЛ выиграли "Динамо" Санкт-Петербург ("Запад"), "Авангард" ("Центр"), "Ротор" ("Юг"), "Олимпиец" ("Урал-Поволжье") и "Чита" ("Восток").

ПФЛ по регламенту покидают "Солярис" (клуб стал шестым на "Западе", но прекращает существование по окончании сезона), "Орел" (снялся по ходу сезона), "Кубань-2", кировское "Динамо" и "Иртыш".