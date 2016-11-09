15:53 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Законопроект о спорте урегулирует условия и порядок трансферов

0
0
0

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи рекомендовал нижней палате принять во втором (а также в третьем, окончательном) чтении законопроект о правовом регулировании профессионального спорта, информирует ТАСС.

Предполагается, что документом среди прочего будет установлена обязанность спортивных федераций и лиг прописывать в уставах положения, определяющие условия и порядок перехода (трансфера) спортсменов в другие клубы, а также размер выплат по данным переходам.

С целью защиты прав и интересов спортсменов и тренеров законопроект вводит понятие "спортивный агент" и норму об обязательной аккредитации спортсменов федерацией или лигой. Также будут установлены основы деятельности и компетенция постоянно действующего арбитражного органа для рассмотрения споров в профессиональном спорте.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3770484

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ