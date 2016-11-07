15:00 7 ноября | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Задай вопрос Игорю Семшову! Прямой эфир

Игорь СЕМШОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Игорь СЕМШОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Во вторник, 8 ноября, гостем редакции "СЭ" станет бывший полузащитник сборной России, московских "Торпедо" и "Динамо", а также "Зенита" Игорь Семшов. С бронзовым призером Euro-2008 мы обсудим проблемы "Динамо", лидерство "Спартака", новый вектор "Зенита" и многое другое.

"СЭ" проведет прямую онлайн-трансляцию общения с Семшовым на своей странице в "Одноклассниках" и приложении OK Live (начало – в 11.30 по московскому времени). Оставляйте свои вопросы в комментариях под этой новостью – на самые интересные из них ответит наш гость.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Русский

К игорю всего один вопрос у меня: Какой из вопросов, оставленных читателями СЭ ниже, самый интересный и остроумный?

22:59 7 ноября

Гаттузо зол!

И еще вопросик. Скажите из каких побуждений вы тогда исподтишка отвесили подж...к арбитру? И мучает ли вас до сих пор совесть за тот позорный эпизод? Вот Ленчик даже призывал отвешивать судьям кренделей просто потому, что они такие. /////Заранее спасибо , что не ответите.

17:06 7 ноября

Гаттузо зол!

Игорь вы партийный?!

17:02 7 ноября

rotor23

Торпедо, Динамо или Зенит?

15:53 7 ноября

П_о_в_а_р

Как жидь, Игорь?

15:48 7 ноября

psevdonim777

ноги колесом от кого унаследовал?

15:43 7 ноября

dracula-station

Игорь, скажите, а у Французова был большой синяк после того, как вы ему пинка дали? Вы то, насколько я помню, за это получили 5 матчей дисквала... Как вы сейчас относитесь к мелкому руко- или ногоприкладству в адрес членов судейской бригады? Какое наказание является адекватным?

15:30 7 ноября

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