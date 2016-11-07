Задай вопрос Игорю Семшову! Прямой эфир

Во вторник, 8 ноября, гостем редакции "СЭ" станет бывший полузащитник сборной России, московских "Торпедо" и "Динамо", а также "Зенита" Игорь Семшов. С бронзовым призером Euro-2008 мы обсудим проблемы "Динамо", лидерство "Спартака", новый вектор "Зенита" и многое другое.
"СЭ" проведет прямую онлайн-трансляцию общения с Семшовым на своей странице в "Одноклассниках" и приложении OK Live (начало – в 11.30 по московскому времени). Оставляйте свои вопросы в комментариях под этой новостью – на самые интересные из них ответит наш гость.
Русский
К игорю всего один вопрос у меня: Какой из вопросов, оставленных читателями СЭ ниже, самый интересный и остроумный?
22:59 7 ноября
Гаттузо зол!
И еще вопросик. Скажите из каких побуждений вы тогда исподтишка отвесили подж...к арбитру? И мучает ли вас до сих пор совесть за тот позорный эпизод? Вот Ленчик даже призывал отвешивать судьям кренделей просто потому, что они такие. /////Заранее спасибо , что не ответите.
17:06 7 ноября
Гаттузо зол!
Игорь вы партийный?!
17:02 7 ноября
rotor23
Торпедо, Динамо или Зенит?
15:53 7 ноября
П_о_в_а_р
Как жидь, Игорь?
15:48 7 ноября
psevdonim777
ноги колесом от кого унаследовал?
15:43 7 ноября
dracula-station
Игорь, скажите, а у Французова был большой синяк после того, как вы ему пинка дали? Вы то, насколько я помню, за это получили 5 матчей дисквала... Как вы сейчас относитесь к мелкому руко- или ногоприкладству в адрес членов судейской бригады? Какое наказание является адекватным?
15:30 7 ноября