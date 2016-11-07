Задай вопрос Игорю Семшову!

Во вторник, 8 ноября, гостем редакции "СЭ" станет бывший полузащитник сборной России, московских "Торпедо" и "Динамо", а также "Зенита" Игорь Семшов. С бронзовым призером Euro-2008 мы обсудим проблемы "Динамо", лидерство "Спартака", новый вектор "Зенита" и многое другое.

"СЭ" проведет прямую онлайн-трансляцию общения с Семшовым на своей странице в "Одноклассниках" и приложении OK Live (начало – в 11.00 по московскому времени). Оставляйте свои вопросы в комментариях под этой новостью – на самые интересные из них ответит наш гость.