Задай вопрос Дмитрию Булыкину!

В среду, 16 ноября, гостем редакции "СЭ" станет бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. С трехкратным обладателем Кубка России мы обсудим последние матчи сборной, самые актуальные темы и важные новости.

"СЭ" проведет прямую онлайн-трансляцию общения с Булыкиным на своей странице в Periscope (начало – в 16.00 по московскому времени). Оставляйте свои вопросы в комментариях под этой новостью – на самые интересные из них ответит наш гость.