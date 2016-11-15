13:45 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Задай вопрос Дмитрию Булыкину!

31 марта 2004. София. Товарищеский матч. Болгария - Россия - 2:2. Дмитрий БУЛЫКИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
31 марта 2004. София. Товарищеский матч. Болгария - Россия - 2:2. Дмитрий БУЛЫКИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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В среду, 16 ноября, гостем редакции "СЭ" станет бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. С трехкратным обладателем Кубка России мы обсудим последние матчи сборной, самые актуальные темы и важные новости.

"СЭ" проведет прямую онлайн-трансляцию общения с Булыкиным на своей странице в Periscope (начало – в 16.00 по московскому времени). Оставляйте свои вопросы в комментариях под этой новостью – на самые интересные из них ответит наш гость.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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SochyDo

У РФПЛ есть реалный шанс оказаться в пятерке чемпионатов европы. Однако русские клубы обязаны выпускать 5 игроков 53 сборной в рейтиге ФИФА! По сути лимит делает наши клубы слабыми. Может пора перестать нянчиться со сборной и сделать акцент на развитие нашего чемпионата?

14:09

SochyDo

У РФПЛ есть реалный шанс оказаться в пятерке чемпионатов европы. Однако русские клубы обязаны выпускать 5 игроков 53 сборной в рейтиге ФИФА! По сути лимит делает наши клубы слабыми. Может пора перестать нянчиться со сборной и дать русским игрокам самостоятельно рости? Ваше же поколение подарило нам много ярких русских футболистов, без всякого лимита.

14:08

Ruslan_Rifma

Вы планируете работать тренером?

14:01

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