Задай вопрос Дмитрию Булыкину!

В среду, 16 ноября, гостем редакции "СЭ" станет бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. С трехкратным обладателем Кубка России мы обсудим последние матчи сборной, самые актуальные темы и важные новости.
"СЭ" проведет прямую онлайн-трансляцию общения с Булыкиным на своей странице в Periscope (начало – в 16.00 по московскому времени). Оставляйте свои вопросы в комментариях под этой новостью – на самые интересные из них ответит наш гость.
SochyDo
У РФПЛ есть реалный шанс оказаться в пятерке чемпионатов европы. Однако русские клубы обязаны выпускать 5 игроков 53 сборной в рейтиге ФИФА! По сути лимит делает наши клубы слабыми. Может пора перестать нянчиться со сборной и сделать акцент на развитие нашего чемпионата?
14:09
SochyDo
У РФПЛ есть реалный шанс оказаться в пятерке чемпионатов европы. Однако русские клубы обязаны выпускать 5 игроков 53 сборной в рейтиге ФИФА! По сути лимит делает наши клубы слабыми. Может пора перестать нянчиться со сборной и дать русским игрокам самостоятельно рости? Ваше же поколение подарило нам много ярких русских футболистов, без всякого лимита.
14:08
Ruslan_Rifma
Вы планируете работать тренером?
14:01