Юрий Баскаков: "Слова Французова? Недовольный почему-то только один"

Глава Контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков подчеркнул, что раздрай между субъектами футбола не идет на благо российского футбола. Ранее руководитель Московской коллегии судей Сергей Французов заявил, что его "не устраивает предложенный путь развития судейства в России".

– Комментарий только один. Раздрай между субъектами футбола не идет на благо нашего футбола, – сказал Баскаков. – Не надо разжигать ненужные страсти. Я вступать в перепалки ни с кем больше не собираюсь. Люди и без того понимают, что к чему. Потому что недовольный только один человек... Вот и все.

Сейчас мне просто некогда говорить на эту тему. Мне нужно лететь в Грозный на инспектирование, сейчас важнейший матч на Кубок России. Просто некогда заниматься всякими перепалками. (Виталий АЙРАПЕТОВ)