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21:06 | Футбол — "У своих ворот"

Юные футболисты отравились алкоголем, "подражая Кокорину и Мамаеву"

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Юные футболисты из Челябинска получили алкогольное отравление, сообщает НТВ. Детей, лежащих без сознания на детской площадке, засняли на видео. 13-летний вратарь Валера рассказал, что они попросили некоего мужчину купить им алкоголь. По информации источника, ребятам захотелось почувствовать себя "звездами футбола": якобы их "впечатлила вечеринка", которую устроили летом 2016 года в Монако игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Инспекторы ПДН провели профилактические беседы с детьми и оштрафовали родителей за то, что они не уследили за юными футболистами. Кроме того, игроков временно отстранили от участия в соревнованиях.

Дополнительная информация

http://www.ntv.ru/novosti/1921697/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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sakusda

суровый Челябинск никого не щадит!

21:16

kot Begemot

Господи, какой бред!

21:13

Serenky25

Вот это вброс...писать уже не о чем, что ли?

21:10