Юные футболисты отравились алкоголем, "подражая Кокорину и Мамаеву"

Юные футболисты из Челябинска получили алкогольное отравление, сообщает НТВ. Детей, лежащих без сознания на детской площадке, засняли на видео. 13-летний вратарь Валера рассказал, что они попросили некоего мужчину купить им алкоголь. По информации источника, ребятам захотелось почувствовать себя "звездами футбола": якобы их "впечатлила вечеринка", которую устроили летом 2016 года в Монако игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Инспекторы ПДН провели профилактические беседы с детьми и оштрафовали родителей за то, что они не уследили за юными футболистами. Кроме того, игроков временно отстранили от участия в соревнованиях.