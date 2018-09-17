"Выбираем не самых талантливых, а тех, за кого проплатили". В сети обсуждают финал сериала "Большая игра"

На федеральном телеканале СТС завершился футбольный сериал "Большая игра". По сюжету диванный критик, полноватый и простоватый повар воинской части Дима (кавээнщик Дмитрий Колчин) по-армейски сочно ругает сборную России после очередного поражения. Монолог попадает на ТВ и в YouTube, собирает кучу просмотров и лайков, и, разумеется, народ пишет петицию с требованием сделать Диму рулевым национальный команды. В итоге он получает назначение на должность главного тренера сборной России за год до старта чемпионата мира. Под его руководством национальная команда в итоге завоевывает бронзовые медали турнира.

В финальном 16-м эпизоде весь состав сборной приглашают на заседание министров. И вот тут бывший повар Дима разразился эмоциальной речью, раскритиковав спортивное руководство.

По его словам, в 140-миллионной России футбольных школ меньше, чем вот в "такусенькой" Голландии, а в этих же самых отечественных школах тренеры ставят в основной состав игроков, за которых заплатили их отцы, чтобы обратить внимание скаутов ведущих клубов во время выставочных матчей. Он подчеркивает, что по этой самой причине профессиональным клубам и национальным командам разных возрастов приходится тренировать и выбирать не самых талантливых футболистов, а тех, за кого проплатили.

Также Дима критикует агентов, которые убеждают перспективных отечественных игроков не переходить в европейские топ-клубы, мотивируя это тем, что на западе зарплаты меньше, а нагрузки больше, а в России они будут постоянно играть из-за лимита на легионеров и спокойно переходить из клуба в клуб.

В конце Дима призывает министров выстроить такую систему, благодаря которой тренеры детско-юношеских команд захотят работать, а дети не будут ездить за четыре региона на ближайшую тренировку.

Про русский футбол сняли сериал. И это будет действительно смешно