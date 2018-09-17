13:20 | Футбол — "У своих ворот"

"Выбираем не самых талантливых, а тех, за кого проплатили". В сети обсуждают финал сериала "Большая игра"

Эпизод из финального эпизода сериала "Большая игра" на СТС. Эпизод из финального эпизода сериала "Большая игра" на СТС.
Эпизод из финального эпизода сериала "Большая игра" на СТС.
Обсудить
1

На федеральном телеканале СТС завершился футбольный сериал "Большая игра". По сюжету диванный критик, полноватый и простоватый повар воинской части Дима (кавээнщик Дмитрий Колчин) по-армейски сочно ругает сборную России после очередного поражения. Монолог попадает на ТВ и в YouTube, собирает кучу просмотров и лайков, и, разумеется, народ пишет петицию с требованием сделать Диму рулевым национальный команды. В итоге он получает назначение на должность главного тренера сборной России за год до старта чемпионата мира. Под его руководством национальная команда в итоге завоевывает бронзовые медали турнира.

В финальном 16-м эпизоде весь состав сборной приглашают на заседание министров. И вот тут бывший повар Дима разразился эмоциальной речью, раскритиковав спортивное руководство.

По его словам, в 140-миллионной России футбольных школ меньше, чем вот в "такусенькой" Голландии, а в этих же самых отечественных школах тренеры ставят в основной состав игроков, за которых заплатили их отцы, чтобы обратить внимание скаутов ведущих клубов во время выставочных матчей. Он подчеркивает, что по этой самой причине профессиональным клубам и национальным командам разных возрастов приходится тренировать и выбирать не самых талантливых футболистов, а тех, за кого проплатили. 

Также Дима критикует агентов, которые убеждают перспективных отечественных игроков не переходить в европейские топ-клубы, мотивируя это тем, что на западе зарплаты меньше, а нагрузки больше, а в России они будут постоянно играть из-за лимита на легионеров и спокойно переходить из клуба в клуб.

В конце Дима призывает министров выстроить такую систему, благодаря которой тренеры детско-юношеских команд захотят работать, а дети не будут ездить за четыре региона на ближайшую тренировку.

Про русский футбол сняли сериал. И это будет действительно смешно

Обсудить
1
Материалы других СМИ
Загрузка...